С рэкет-"журналистикой" должно бороться все общество - Бахруз Гулиев

БАКУ /Trend/ - Распространение информации, содержащей военную и государственную тайну, запрещено Конституцией Азербайджана, а также прокуратурой и новопринятым законом "О медиа". Этот вопрос регулируется как законом, так и правилами профессионального поведения журналистов. Потому что каждый журналист несет ответственность перед гражданами, государством, народом в целом.

Об этом, отвечая в четверг на вопрос Trend, сказал руководитель медиа-группы "SƏS", доктор философии по философии Бахруз Гулиев.

Он отметил, что распространение информации, не нашедшей официального подтверждения или распространение которой запрещено, недопустимо.

Комментируя вопрос тиражирования недостоверной информации о национальной армии в медиа и социальных сетях, он отметил необходимость быть внимательными в любом вопросе, связанном с армией.

"Я против распространения информации об армии в форме, основанной на чьем-то субъективном мнении, взглядах. Целесообразнее публиковать в прессе официальную информацию. В этом вопросе играет роль оперативность самого министерства обороны и соответствующих структур, так как в вышеуказанном контексте порой может сыграть свою роль и предоставление информации с запозданием на час", - сказал он.

Коснувшись вопроса, связанного с рэкет-"журналистикой", глава медиа-группы сказал, что с этим явлением должны бороться не только медиа-структуры, журналистские организации, но и общество в целом.

"Правоохранительными органами должны приниматься в данном направлении серьезные меры, а недостойные люди в этой почетной профессии должны отвечать перед законом. В свое время мы хотели использовать общественное мнение в борьбе с такими "медиа", были составлены "черные списки". Но, видимо, такая борьба не была эффективной", - сказал Гулиев.

Он добавил, что рэкет-"журналистика" с тех пор тоже видоизменилась, и Совет прессы предпринимал и продолжает предпринимать в борьбе с ней соответствующие шаги. "Однако государством должны приниматься в связи с этим более жесткие меры, и мы со своей стороны тоже должны значительно увеличить усилия по просвещению общества в этой области. Также должны быть заполнены пробелы в законодательстве в данной сфере. Думаю, что деятельность, начатая Агентством развития медиа в этом направлении, будет успешной, и с принятием нового закона в данной сфере наша журналистика сможет избавиться от этого отвратительного явления», - сказал Гулиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)