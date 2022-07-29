Совместная деятельность высшего образования и науки сыграет исключительно положительную роль - АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Указ Президента Ильхама Алиева «О некоторых мерах, связанных с совершенствованием управления в сфере науки и образования» является очень своевременным и необходимым.

Об этом сказал в пятницу Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), генеральный директор Института катализа и неорганической химии Дильгам Тагиев.

«До последнего дня эти сферы функционировали раздельно. Считаю, что совместная деятельность, интеграция высшего образования и науки сыграет исключительно положительную роль. В связи с этим мы будем выполнять возложенные на нас задачи.

Президиум академии возьмет на себя ответственность за определение новых приоритетных научных направлений, структурную оптимизацию, принятие нового устава и другие вопросы», - сказал Тагиев.

По его словам, изменения, предусмотренные в соответствии с вызовами современности, пойдут только на пользу общему делу.

«Этот шаг послужит развитию науки. Наука и высшее образование должны работать сообща, чтобы готовить новые кадры, чтобы наука принимала активное участие в подготовке новых кадров, которые будут участвовать в ее развитии», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)