Фонд YAŞAT отправил сына шехида Отечественной войны на лечение в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3-летний Эльдар Алескеров, являющийся сыном шехида Отечественной войны Сеймура Алескерова, проходил лечение в Институте нейрохирургии в связи с проблемами со здоровьем. Однако состояние ребенка ухудшилось, и в Фонд YAŞAT было направлено обращение с просьбой поместить его в частное специализированное медучреждение.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Фонде YAŞAT.

В сообщении отмечается, что мальчик с диагнозом инфекционный менингит в тот же день был переведен в клинику Baku Medical Plaza, где его прооперировали пятого мая. В соответствии с врачебным заключением, 15 июня стационарное лечение Эльдара Алескерова было завершено. Сын шехида был переведен на амбулаторное лечение, связанное с физиотерапией.

26 июля члены семьи мальчика сообщили об ухудшении его состояния, и Фонд YAŞAT вновь взял вопрос лечения под свой контроль.

Специалисты в своем заключении от 28 июля констатировали, что дальнейшее лечение Эльдара Алескерова в стране не представляется возможным, и его состояние является критическим. Было рекомендовано продолжить лечение мальчика в Турции.

Учитывая серьезность ситуации, в ту же ночь Эльдар Алескеров был отправлен Фондом YAŞAT на лечение в Турцию на специально выделенном для этого самолете.

Процесс лечения будет проходить под наблюдением фонда до полного выздоровления Эльдара Алескерова. Фонд YAŞAT также покроет все расходы на лечение мальчика, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)