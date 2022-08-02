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В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)

Общество Материалы 2 августа 2022 16:27 (UTC +04:00)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 2 августа открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи "Шуша – 270".

Как сообщает Карабахское бюро Trend, торжественная церемония встречи 116 участников лагеря, представляющих 52 страны, состоялась в центре города Шуша.

Затем прошла церемония открытия III Летнего лагеря диаспорской молодежи.

Напомним, что III Летний лагерь диаспорской молодежи проводится при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева. Партнерами выступают министерство молодежи и спорта Азербайджана, Фонд молодежи, Государственное агентство по туризму и Управление государственного заповедника города Шуша. Проект, реализуемый в рамках распоряжения Президента Ильхама Алиева "Об объявлении 2022 года в Азербайджанской Республике "Годом города Шуша" от 5 января 2022 года, служит цели объединения азербайджанской молодежи, проживающей в различных странах мира, вокруг единой платформы.

Летний лагерь будет действовать до 8 августа.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
В Шуше открылся III Летний лагерь диаспорской молодежи (ФОТО)
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