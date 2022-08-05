Контрольная тренировка сборной Азербайджана по художественной гимнастике перед Играми исламской солидарности стала праздником - тренер Сияна Василева

БАКУ /Trend/ - Контрольная тренировка в Баку сборной Азербайджана по художественной гимнастике перед V Играми исламской солидарности в турецком городе Конья стала праздником.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в пятницу журналистам тренер команды Азербайджана в групповых упражнениях Сияна Василева.

"Во время тренировки на трибунах в Национальной арене гимнастики присутствовали многочисленные зрители, в числе которых были и дети. Все очень тепло принимали выступления наших спортсменок, поддерживали их.

Красиво был украшен зал Арены, тренировка получилась как небольшое соревнование. Что касается выступления спортсменок, то думаю, они хорошо подготовлены к соревнованиям. Конечно, есть мелкие недочеты, над которыми мы будем работать. От команды в групповых упражнениях мы ждем высоких результатов на Играх исламской солидарности", - отметила она.

Говоря о лидере сборной, Зохре Агамировой, выступающей в индивидуальной программе, Василева сказала, что она растет в профессиональном плане и развивается день ото дня.

По словам Сияны Василевой, самое главное для команды - хорошо работать, чтобы достигать своих целей.

"Все соперники сильные, мы никого не недооцениваем. Всегда говорю, мы себе сами соперники. Самое главное нам нужно хорошо работать, чтобы достигать своих же целей", - сказала она.

Отметим, что V Игры исламской солидарности пройдут с 9 по 18 августа в турецком городе Конья.

На соревнованиях по гимнастике Азербайджан представят спортсмены в следующих дисциплинах – художественной, спортивной (мужская и женская) и аэробной гимнастике.

В состав сборной Азербайджана по художественной гимнастке вошли: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, в команду групповых упражнений - Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.