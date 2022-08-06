Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, к вечеру местами прогнозируются дожди, умеренный северо-западный ветер, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 30-33, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 21-36, в горах ночью – 9-14, днем - 18-23 градуса тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)