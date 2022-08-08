ДермаПен – обновит вашу кожу как изнутри так и снаружи

С помощью аппарата дермапен в косметологической клинике АSTHETIK LAB вы можете вернуть коже эластичность и здоровый вид. Дермапен – это инновационный аппарат для проведения фракционной мезотерапии. Процедура имеет ряд преимуществ по сравнению с инъекционной мезотерапией, позволяет быстро и эффективно решать проблемы с кожей, при этом болезненность снижена в разы. Период восстановления сократился до 1 дня, так как метод менее травматичен, а результат, как говорится, на лицо.

Дермаручка действует по принципу акупунктуры. Нанесение микротравм запускает ускоренную регенерацию. Активно вырабатывается коллаген и эластин, активизируется восстановление дермы на клеточном уровне. Через микроскопические проколы целебный коктейль быстро поступает в кожу и начинает действовать. При этом повреждение дермы настолько незначительное, что видимые последствия проходят за несколько часов.

Показания к применению: дряблая кожа лица, морщины и провисание дермы, пигментация, веснушки, нездоровый оттенок лица, расширенные поры, угри, акне, рубцы и шрамы, растяжки, сосудистые звездочки.

В зависимости от решаемой проблемы лечебный раствор подбирается в индивидуальном порядке.

Результаты фракционной мезотерапии гарантированы. Разглаживаются мелкие морщины, глубокие становятся менее выраженными. Кожа обретает здоровый оттенок. Текстура становится гладкой и равномерной. Повышается эластичность. После курса процедур мелкие шрамы, рубцы, постакне, следы от ожогов становятся менее заметными или исчезают вовсе.

Клиника АSTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов.0 Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

Адрес: улица Короглу Рахимова, 47

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