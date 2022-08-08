Фарид Гайыбов: Азербайджанская делегация будет второй по численности среди 56 стран-участниц V Игр исламской солидарности

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская делегация будет второй по численности среди 56 стран-участниц V Игр исламской солидарности.

Об этом сказал в понедельник министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов журналистам, сопровождающим делегацию азербайджанских спортсменов, направляющуюся из Баку в Конью для участия в V Играх исламской солидарности.

По его словам, азербайджанские спортсмены на Играх примут участие в соревнованиях по 22 видам спорта из 24.

Он выразил гордость в связи с тем, что Азербайджан будет представлен на Играх среди множества стран-участниц.

"Это еще раз показывает, что в Азербайджане развивается спорт", - сказал Гайыбов.

Министр напомнил, что IV Игры исламской солидарности прошли в Баку.

"Ожидается, что на нынешних Играх исламской солидарности команды Казахстана, Узбекистана, Ирана и некоторых других стран будут представлены более сильным составом. Наших спортсменов ожидает новый уровень участия в подобных соревнованиях", - сказал Гайыбов.

По его словам, в связи с предстоящими чемпионатами по борьбе, футболу и некоторым другим видам спорта в соревнованиях V Игр исламской солидарности от Азербайджана примут участие молодые спортсмены.

"Наши футбольные клубы "Карабах" и "Нефтчи", как вы знаете, представлены в Лиге чемпионов и Лиге конференций. В связи с этим некоторые футболисты не примут участия в V Играх исламской солидарности. Но наши молодые спортсмены прошли хорошую подготовку, и мы настроены завоевать медали", - сказал Гайыбов.

Министр также сообщил, что освещать соревнования Игр впервые будет множество азербайджанских СМИ.

"Мы уверены, что население Азербайджана будет оперативно получать информацию о наших спортсменах на этих Играх", - сказал Гайыбов.

Отметим, что официальная церемония открытия V Игр исламской солидарности пройдет девятого августа.

Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности в Конье примут участие спортсмены из 56 стран - участниц Организации исламского сотрудничества. Соревнования пройдут на 14 спортивных объектах города. По итогам состязаний спортсменам вручат 355 медалей.