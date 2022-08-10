Азербайджанские спортсмены перешли в следующий этап квалификации в соревнованиях по стендовой стрельбе на Исламиаде (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены по итогам первого раунда соревнований по стендовой стрельбе завершили первый этап квалификации и прошли в следующий этап.

Как сообщает в среду Trend, в команде шесть человек.

По результатам сегодняшних выступлений Али Гусейнли выступил с результатами 23, 23, 20, Рамиль Рустамзаде - 22, 23, 20 и Тамерлан Мамедов - 23, 20, 23.

Женская сборная Азербайджана по стендовой стрельбе завершила квалификацию с результатами: Айдан Бабаева - 23, 21, 20, Алина Рафикханова - 20, 21, 23 и Айдан Джамалова - 21, 24, 23.

Отметим, что министр спорта и молодежи Азербайджана Фарид Гайыбов встретился с этими спортсменами и пожелал им успехов на V Играх исламской солидарности.

Он подчеркнул, что Азербайджан уделяет особое внимание развитию спорта и отметил готовность министерства оказать необходимую поддержку спортсменам в их дальнейшей подготовке.