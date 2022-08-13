В воскресенье в Азербайджане будет до 41 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ветер юго-восточный, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-28, днем - 34-37, местами 39 градусов тепла, в Баку ночью - 25-27, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 40-50 процентов.

В районах Азербайджана завтра без осадков, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 35-39, местами - 41 градус тепла, в горах ночью – 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)