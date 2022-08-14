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Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 14 августа 2022 18:23 (UTC +04:00)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одну золотую медаль в соревнованиях по художественной гимнастике на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, Агамирова заняла первое место в упражнении с лентой.

Еще одна азербайджанская гимнастка Илона Зейналова, также выступившая в финале программы с лентой, заняла четвертую позицию.

Напомним, сегодня Зохра Агамирова завоевала "серебро" в программе с обручем, "бронзу" - в упражнении с мячом, "золото" – в программе с булавами.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)
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