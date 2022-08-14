Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одно "золото" Исламиады (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала еще одну золотую медаль в соревнованиях по художественной гимнастике на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, Агамирова заняла первое место в упражнении с лентой.

Еще одна азербайджанская гимнастка Илона Зейналова, также выступившая в финале программы с лентой, заняла четвертую позицию.

Напомним, сегодня Зохра Агамирова завоевала "серебро" в программе с обручем, "бронзу" - в упражнении с мячом, "золото" – в программе с булавами.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.