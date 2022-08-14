Художественная гимнастика на Исламиаде: награды азербайджанских спортсменок (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - В турецком городе Конья прошла церемония награждения победителей и призеров в соревнованиях по художественной гимнастике на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, в состав сборной Азербайджана по художественной гимнастике на V Играх исламской солидарности вошли: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, в команду групповых упражнений - Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

По итогам сегодняшних соревнований Зохра Агамирова завоевала "серебро" в программе с обручем, "бронзу" - в упражнении с мячом, "золото" – в программе с булавами и "золото" – за композицию с лентой.

Команда в групповых упражнениях завоевала "серебро" в программе с пятью обручами и золотую медаль за упражнение с тремя лентами и двумя мячами.

Также, в ходе вчерашних соревнований у Азербайджана золотая медаль в командном зачете. Награду завоевали гимнастки, выступающие в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Илона Зейналова и Алина Гезалова. Наряду с этим, команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике завоевала "золото" в многоборье (сумма за два упражнения).

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.