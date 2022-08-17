Для тушения лесных пожаров в Хачмаз прибыл пожарный поезд (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В северном и северо-западном регионах Азербайджана продолжаются мероприятия по тушению пожаров в лесах и на территориях вокруг.

Как сообщили Trend в среду МЧС, противопожарные мероприятия ведутся в Габале, Шабране и Хачмазе.

С целью обеспечения эффективности этих мероприятий в Хачмаз прибыл пожарный поезд.

Следует отметить, что операции по тушению пожаров осуществляются в районах со сложным горным рельефом и вблизи населенных пунктов. Жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов возгорания.

В настоящее время в тушении пожаров задействованы силы и спецтехника Государственной противопожарной службы МЧС, северного и северо-западного региональных центров, войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска, самолет-амфибия "BE 200 ÇS" и 2 вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники МВД, центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов, ОАО "Азерсу", соответствующих органов местной исполнительной власти.

Операции по тушению пожаров продолжаются.

(Перевод: Нубар Кулузаде)