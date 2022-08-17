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Азербайджанские дзюдоистки завоевали бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 17 августа 2022 18:54 (UTC +04:00)
Азербайджанские дзюдоистки завоевали бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская женская команда по дзюдо завоевала бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, азербайджанские спортсменки Лейла Алиева, Гюнель Гасанли, Сабина Алиева выиграли у кыргызской команды со счётом 3:1.

Кроме того, азербайджанская мужская команда по дзюдо выиграла золотую медаль Игр. В финале команда встретилась с турецкими спортсменами.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанские дзюдоистки завоевали бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоистки завоевали бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоистки завоевали бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоистки завоевали бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоистки завоевали бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоистки завоевали бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)
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