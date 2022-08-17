Азербайджанские дзюдоистки завоевали бронзовую медаль Исламиады (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская женская команда по дзюдо завоевала бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, азербайджанские спортсменки Лейла Алиева, Гюнель Гасанли, Сабина Алиева выиграли у кыргызской команды со счётом 3:1.

Кроме того, азербайджанская мужская команда по дзюдо выиграла золотую медаль Игр. В финале команда встретилась с турецкими спортсменами.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.