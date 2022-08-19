Грандиозный вечер памяти, посвященный 80-летию Муслима Магомаева (ПОЛНОЕ ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 17 августа в Бакинском концертном комплексе «Зеленый театр» состоялся организованный Фондом Гейдара Алиева вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.

На вечере памяти были продемонстрированы фрагменты видео, отражающие высказывания великого лидера Гейдара Алиева о Муслиме Магомаеве.

Затем прозвучала песня Муслима Магомаева «Страна огней Азербайджан».

Далее народные артисты Азербайджанской Республики Азер Зейналов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эмин Агаларов, Самир Джафаров, заслуженный артист Азер Рза, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков, народные артисты Грузии Нани Брегвадзе, Вахтанг Кикабидзе, тенор из Италии, всемирно известный певец Алессандро Сафина, солист Нюрнбергского оперного театра, лауреат первого международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Джавид Самедов, заслуженная артистка России Яна Меликаева и другие певцы исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Также прозвучали произведения из репертуара Муслима Магомаева, были показаны видеоролики о всемирно известном певце.

Trend представляет полное видео вечера памяти, посвященного 80-летию Муслима Магомаева.