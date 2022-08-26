БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 301 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 244, вторую - 176, три и более - 738, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 143 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 854 508. Первую дозу вакцины получили 5 372 766, вторую - 4 862 080, три и более - 3 360 988, бустерную дозу после положительного результата теста - 258 674 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)