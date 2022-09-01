EY Азербайджан официально объявила о начале очередного конкурса "Предприниматель года" 2022-2023

Компания EY Азербайджан дала старт своей четвертой программе "Предприниматель года". С сегодняшнего дня принимаются заявки от предпринимателей на участие в этой престижнейшей среди предпринимателей международной программе, основанной компанией EY в 1986 году.

Участвовать в конкурсе приглашаются деловые люди, представляющие все секторы экономики Азербайджана. Каждый предприниматель, который в состоянии продемонстрировать свои лидерские качества и успешность, может подать свою заявку до 31 декабря 2022 года.

Управляющий партнер EY Азербайджан и руководитель проекта "Предприниматель года" Ильгар Велиев выразил оптимизм по поводу начала новой, уже четвертой по счету, программы: "Я рад, что мы уже который год проводим конкурс "Предприниматель года" в нашей стране. Как и в прошлые годы, мы вновь делаем акцент на малых и средних предприятиях, которые сумели продемонстрировать устойчивость и решительность в этих непростых экономических условиях".

"Кульминацией программы будет участие победителя конкурса в Азербайджане в финальном этапе состязания, где соревнуются уже предприниматели со всего мира. Это поистине прекрасная возможность представить нашу страну и рассказать о наших талантливых предпринимателях на глобальном уровне," - добавил он.

Кто может принять участие?

Программа открыта для предпринимателей со всего Азербайджана, представляющих все сектора. Кандидаты должны нести основную ответственность за деятельность компании и владеть не менее, чем 20% акций компании. В течение последних двух лет оборот компании минимум за один финансовый год должен быть в пределах от 300 тыс. до 30 млн манат. Детальная информация об условиях и ответы на другие интересующие вопросы касательно конкурса представлены на официальном сайте программы https://www.eoy.az.

Финалисты и победитель конкурса будут выбраны независимой судейской коллегией, в которую войдут уважаемые предприниматели, топ-менеджеры государственных компаний и представители международных финансовых институтов.