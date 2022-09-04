Азербайджанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с 6 медалями

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские каратисты завершили проходящий в Баку турнир Премьер-лига Карате1 с 6 медалями.

Как сообщает Trend, на престижном соревновании наши каратисты завоевали 3 золотые и 3 бронзовые медали.

Среди наших представителей на высшую ступень пьедестала почета поднялись Эминага Гулиев (60 кг), Ирина Зарецкая (68 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг).

Бронзовые медали для нашей сборной завоевали Турал Агаларзаде (67 килограммов), Тургут Гасанов (84 килограмма) и Мурад Гаджизаде (+84 килограмма).

На турнире за медали боролись 348 каратистов из 58 стран мира.

Турнир Премьер-лига Карате 1, являющийся самым престижным соревнованием Всемирной федерации каратэ (WKF), проводится в Баку впервые. Среди участников турнира чемпионы и призеры Олимпийских игр, мировых и континентальных первенств. Турнир проводится в 10 весовых категориях, по 5 в мужском и женском кумитэ, а также среди мужчин и женщин по ката. В каждой из 12 категорий соревнуются 32 спортсмена. В основном это каратисты, занимающие первые 32 ступени мировой рейтинговой таблицы.