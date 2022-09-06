Госагентство Азербайджана о назначении инвалидности лицам с несколькими заболеваниями

БАКУ /Trend/ - Если у гражданина, обратившегося в связи с назначением инвалидности, имеется несколько заболеваний, то по каждому из них производится оценка, выраженная в процентах. .

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала заместитель председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана Матанат Мамедова в эфире передачи "Sosial saat".

Она отметила, что при одинаковых процентных показателях по результатам проведенной оценки итоговый показатель будет увеличен на 10 процентов.

«Если процентный показатель по одному заболеванию ниже, чем по другому, в пользу гражданина применяется более высокий процент», - сказала Мамедова.

Отметим, что в закон «О правах лиц с инвалидностью» были внесены изменения, которые вступили в силу с 1 июля 2022 года. Согласно новым правилам, инвалидность определяется по степени утраты функций организма, в процентах. При утрате функций организма на 30-60 процентов назначается III группа, 60-80 процентов - II группа, 80-100 процентов функций организма - I группа инвалидности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)