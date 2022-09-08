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Минздрав Азербайджана о возможности вакцинации против вируса оспы обезьян

Общество Материалы 8 сентября 2022 10:44 (UTC +04:00)
Минздрав Азербайджана о возможности вакцинации против вируса оспы обезьян

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Вслед за Турцией и Грузией заражение вирусом оспы обезьян зафиксировано также в Иране. Может ли быть проведена вакцинация в качестве противодействия против распространения этого вируса в Азербайджане?

Как сообщили в ответ на запрос Trend в четверг в министерстве здравоохранения Азербайджана, вакцинация против вируса оспы обезьян в Азербайджане не предусмотрена.

Напомним, что министерство здравоохранения Азербайджана обратилось во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за получением тестов для диагностики данного заболевания. В результате в страну были доставлены и переданы в Центр контроля за особо опасными инфекциями при министерстве здравоохранения 3 тысячи диагностических тестов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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