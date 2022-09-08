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Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

Общество Материалы 8 сентября 2022 12:25 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны кратковременные дожди, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили в четверг Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 24-27, в Баку ночью - 18-20, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем местами ожидаются грозовые дожди. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 23-28, в горах ночью – 4-9, днем - 11-16 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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