Жители освобожденного от оккупации села Агалы обеспечиваются рабочими местами – репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - Семьи, переехавшие в село Агалы Зангиланского района, обеспечиваются рабочими местами. Первые жители, вернувшиеся в освобожденное от оккупации село Агалы, заняты на созданных здесь рабочих местах.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend встретилась с несколькими жителями села.

Гияфят Гасанова, работающая на швейном предприятии в селе Агалы, сказала, что возвращение в родной край является для нее бесценным счастьем.

Она отметила, что азербайджанское государство обеспечило в селе самые современные условия для жизни, создало необходимые условия для улучшения благосостояния жителей.

Одной из тех, кто обеспечен работой в селе Агалы, является Адиля Сулейманова. Она рассказала, что жителям предоставлены дома с очень хорошими условиями. Все члены семьи Сулеймановых обеспечены рабочими местами.

«В нашей семье работают все - я, мой муж, сын и невестка. Наше государство создало для нас все условия. Выражаем глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за возможность возвращения на родные земли, за созданные здесь благоприятные условия для жизни и работы», - сказала она.

Кроме того, группа жителей села обеспечена работой в семейном оздоровительном центре села Агалы. В этом центре работают девять человек. Также здесь действует служба скорой медицинской помощи. Заведующая отделением семейного оздоровительного центра Джейран Аббасова подчеркнула, что для работников медцентра большая честь стоять на страже здоровья людей. Медработник Хейранса Зейналова выразила благодарность за созданные в селе всесторонние условия, самую современную инфраструктуру.

Отметим, что продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в село Агалы Зангиланского района, где после освобождения от оккупации возрождается благополучная жизнь. 53 семьи, состоящие из 264 человек, уроженцы сел Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3 уже живут в своих "умных" домах. Из 25 семей, которые должны были вернуться в село Агалы на текущем этапе, 12 уже переселены, а возвращение еще 13 семей планируется 10 сентября.

(Перевод: Фидан Мустафаева)