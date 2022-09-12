...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Министр экономики Азербайджана встретился с президентом Фонда этнического взаимопонимания США

Общество Материалы 12 сентября 2022 19:55 (UTC +04:00)
Министр экономики Азербайджана встретился с президентом Фонда этнического взаимопонимания США

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Фонда этнического взаимопонимания США Марком Шнайером.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в публикации министра в Twitter.

"На встрече мы подчеркнули поощрение межкультурного и межэтнического диалога, а также сосуществование всех общин в Азербайджане в условиях мира и стабильности. Мы также обменялись мнениями о богатом культурном и нравственном наследии и традициях толерантности Азербайджана", - говорится в публикации.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости