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Обнародована информация о состоянии двух азербайджанских гражданских лиц, пострадавших в результате провокации Армении (ВИДЕО)

Общество Материалы 14 сентября 2022 15:55 (UTC +04:00)
Обнародована информация о состоянии двух азербайджанских гражданских лиц, пострадавших в результате провокации Армении (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Обнародована информация о состоянии двух гражданских лиц, пострадавших в результате военной провокации Армении.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на Real TV, состояние одного из пострадавших - Асима Мусаева оценивается как средней степени тяжести. Он проходит лечение в больнице №1 имени А.Саххата в городе Гянджа. Арзуман Оруджев после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой.

"В ночь с 12 на 13 сентября началась стрельба. Около 3 часов ночи вблизи упал снаряд. Нанесен серьезный ущерб нашему животноводческому хозяйству", - сказал Оруджев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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