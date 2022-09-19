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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

Общество Материалы 19 сентября 2022 14:17 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

В ходе операций по разминированию 12-17 сентября в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 58 противопехотных и 143 противотанковые мины, а также 98 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 563 гектара, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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