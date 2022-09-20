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В Азербайджане объявлены результаты экзамена в резидентуру

Общество Материалы 20 сентября 2022 15:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане объявлены результаты экзамена в резидентуру

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты экзамена на поступление в резидентуру на вакантные плановые места, а также на плановые места военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета на 2022/2023 учебный год.

Об этом Trend сообщили во вторник в Государственном экзаменационном центре.

С результатами экзамена можно ознакомиться на сайте ГЭЦ, а также отправив свой "рабочий номер" с добавлением к нему в конце цифры "9" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

В конкурсе приняли участие 73 кандидата на вакантные 38 плановых мест (включая плановые места военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета). Из них 36 человек были приняты в резидентуру.

Те, кто поступил в резидентуру, должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az с 14:00 21 сентября до 23:59 26 сентября.

Дополнительная информация будет представлена на официальном сайте министерства здравоохранения Азербайджана.

Если поступившие не пройдут регистрацию в течение этого периода, это будет расценено как отказ от обучения по специальности, и они будут исключены из списка поступивших.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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