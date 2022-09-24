Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, порывистый северо-западный ветер, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку на Абшеронском полуострове составит ночью 17-19, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана днем местами возможны грозовые дожди, ливни, град, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер порывистый западный.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем – 16-21, в горах ночью – 4-7, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)