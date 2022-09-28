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Начальник Генштаба ВС Азербайджана находится с официальным визитом в Грузии

Общество Материалы 28 сентября 2022 11:28 (UTC +04:00)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана находится с официальным визитом в Грузии

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БАКУ /Trend/ - 28 сентября начался официальный визит первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева в Грузию.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, на встречах, которые пройдут в рамках визита, планируется обсудить перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также вопросы региональной безопасности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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