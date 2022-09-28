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Названы планы по переселению на освобожденные территории Азербайджана до 2026 года

Общество Материалы 28 сентября 2022 15:40 (UTC +04:00)
Названы планы по переселению на освобожденные территории Азербайджана до 2026 года

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На начальном этапе, который охватывает 2022-2026 годы, на освобожденные территории планируется переселить около 66 тысяч человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал старший консультант спецпредставительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Араз Иманов.

Он отметил, что на территориях, разминированных с ноября 2020 года и по настоящее время, обнаружено более 66 000 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Независимые эксперты ООН считают, что на освобожденных территориях находится около 1 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов, и для полной очистки потребуются 25 лет и 50 миллиардов долларов», - сказал Иманов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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