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В Азербайджане выявлены еще 164 случая заражения коронавирусом, вылечились 248 человек

Общество Материалы 28 сентября 2022 17:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 164 случая заражения коронавирусом, вылечились 248 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 164 случая заражения коронавирусом, 248 человек вылечились, трое - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 162 случая заражения коронавирусной инфекцией, 810 181 человек вылечился, 9 910 – скончались, число активных больных составляет 1 071.

За последние сутки в стране проведены 3 054 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 245 111.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 164 случая заражения коронавирусом, вылечились 248 человек
В Азербайджане выявлены еще 164 случая заражения коронавирусом, вылечились 248 человек
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