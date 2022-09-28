В Азербайджане выявлены еще 164 случая заражения коронавирусом, вылечились 248 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 164 случая заражения коронавирусом, 248 человек вылечились, трое - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 162 случая заражения коронавирусной инфекцией, 810 181 человек вылечился, 9 910 – скончались, число активных больных составляет 1 071.

За последние сутки в стране проведены 3 054 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 245 111.

(Перевод: Нубар Кулузаде)