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Киберугрозы в отношении Азербайджана возрастают – госслужба

Общество Материалы 3 октября 2022 11:07 (UTC +04:00)
Киберугрозы в отношении Азербайджана возрастают – госслужба

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Отечественная война Азербайджана, а также недавние, в сентябре, события на границе показали и то, что киберугрозы в отношении Азербайджана возрастают.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, выступая на саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.

"Поэтому мы должны совместно работать в этой сфере и предотвращать киберугрозы", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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