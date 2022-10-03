Киберугрозы в отношении Азербайджана возрастают – госслужба

БАКУ /Trend/ - Отечественная война Азербайджана, а также недавние, в сентябре, события на границе показали и то, что киберугрозы в отношении Азербайджана возрастают.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, выступая на саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.

"Поэтому мы должны совместно работать в этой сфере и предотвращать киберугрозы", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)