DHA и АМИ Trend запускают новые проекты - подписаны соглашения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend и информационное агентство Demirören (DHA) - одна из влиятельных медиа-структур Турции, расширяя сотрудничество, запускают новые проекты.

Соответствующие соглашения подписали в понедельник в Баку директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов и генеральный директор DHA Джелал Коркут.

В рамках первого соглашения АМИ Trend организует работу азербайджанской и англоязычной версий информационного ресурса DHAPLUS агентства DHA, который будет действовать в Турции. Trend предоставит для DHAPLUS информацию по Каспийскому региону, Центральной Азии, Ирану, России и другим регионам в таких сферах как политика, экономика, энергетика.

Второе соглашение предусматривает сотрудничество между DHA и Trend в сфере информационных технологий (ИТ).

Так, программное обеспечение, являющееся уникальным, "Made in Azerbaijan”, продуктом, разработанным профессиональной ИТ-командой АМИ Trend, будет использоваться в проекте, подготовленном DHA. Уникальность этого программного обеспечения заключается в том, что, наряду с тем, что оно позволяет всем участникам размещать материалы как на своем родном, так и на иностранных языках, также оно обеспечивает более широкое распространение новостей в интернет-пространстве.