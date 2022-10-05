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В Азербайджане выявлены еще 108 случаев заражения коронавирусом, вылечились 168 человек

Общество Материалы 5 октября 2022 16:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 108 случаев заражения коронавирусом, вылечились 168 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 108 случаев заражения коронавирусом, 168 человек вылечились, четверо - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 228 человек вылечились, 9 925 – скончались, число активных больных составляет 712.

За последние сутки в стране проведены 3 863 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 264 095.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 108 случаев заражения коронавирусом, вылечились 168 человек
В Азербайджане выявлены еще 108 случаев заражения коронавирусом, вылечились 168 человек
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