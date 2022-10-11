Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами возможны кратковременные осадки, ветер умеренный северный, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 16-18, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах ожидаются грозовые дожди, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 22-26, в горах ночью – 5-9, днем - 11-16 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)