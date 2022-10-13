Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны дожди, северо-восточный ветер сменится вечером умеренным северо-западным, сообщили в четверг Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 16-18, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, туман. Ветер порывистый западный.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 17-22, в горах ночью – 3-6, днем - 6-9 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)