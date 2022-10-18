Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер сменится днем порывистым южным, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 18-22 градуса тепла, в Баку ночью - 13-15, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 20-25, в горах ночью – 3-6, днем - 7-12 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)