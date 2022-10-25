Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, умеренный юго-восточный ветер, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в северных и восточных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 17-22, в горах ночью – 0-5, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)