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Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

Общество Материалы 25 октября 2022 13:15 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, умеренный юго-восточный ветер, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в северных и восточных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 17-22, в горах ночью – 0-5, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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