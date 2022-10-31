Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, ветер умеренный северо-западный, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 11-13, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, на горных территориях – снег, ночью и утром туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 16-21, в горах ночью – около 0-5, днем - 5-9 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)