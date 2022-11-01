Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди, северный ветер сменится днем южным, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 11-13, днем - 15-18, в Баку ночью - 11-13, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 16-21, в горах ночью – от 0 до 5 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)