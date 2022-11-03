Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром туман, ветер умеренный северо-западный, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 15-18, в Баку ночью - 9-11, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами возможны осадки, на некоторых горных территориях - снег, ночью и утром местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 15-20, в горах ночью – от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-8 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)