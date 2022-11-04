Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром вероятна морось, ветер умеренный восточный, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-13, днем - 15-17, в Баку ночью - 10-12, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами возможны осадки, на некоторых горных территориях - снег, ночью и утром местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 17-21, в горах ночью – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)