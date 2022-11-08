Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вероятна морось, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем - 12-15, в Баку ночью - 8-10, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 13-17, в горах ночью – 0-5 градусов мороза, днем - 4-8 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)