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В декабре в село Агалы планируется переселить еще одну группу семей

Общество Материалы 21 ноября 2022 11:39 (UTC +04:00)
В декабре в село Агалы планируется переселить еще одну группу семей

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В декабре в село Агалы планируется переселить еще одну группу семей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе выступления сегодня на международной конференции "Инновационный подход к развитию городов и сел: "умные" города и села", сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

Он отметил, что из 200 домов, которые планируется построить в селе Агалы, 87 сданы в эксплуатацию, а по 113 продолжаются строительные работы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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