В Азербайджане выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом, вылечились 37 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 41 случай заражения коронавирусом, 37 человек вылечились, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 909 человек вылечились, 9 975 – скончались, число активных больных составляет 284.

За последние сутки в стране проведены 1 802 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 367 419.

(Перевод: Фидан Мустафаева)