На соревнованиях представила новую программу – серебряный призер Международного кубка "Оджаг"

БАКУ /Trend/ - На 1-м Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике я представила новую программу с булавами. Об этом сказала в воскресенье Trend серебряный призер соревнований Юлия Ганзенко.

Юная спортсменка, воспитанница Спортивного клуба "Grasiya", заняла второе место в двух программах – без предмета и упражнении с булавами среди гимнасток 2012 года рождения.

"Хотелось бы завоевать золотую награду, но в целом результатом я довольна. На кубке "Оджаг" выступала в двух программа, в каждой из которых завоевала медаль. После выступления тренер меня похвалила, сказала нужно продолжать много тренироваться", - отметила юная гимнастка.

Юлия Ганзенко рассказала, что сейчас выступает с новой программой.

"На прошедшем первенстве Баку продемонстрировала новые упражнения с обручем и мячом, на кубке "Оджаг" – с булавами. Тренировки были нелегкими, но подготовка к соревнованием всегда предполагает интенсивные занятия", - добавила Юлия Ганзенко.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.