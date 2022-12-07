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Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)

Общество Материалы 7 декабря 2022 16:28 (UTC +04:00)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Центр Традиционного Искусства при Управлении Государственного Историко-архитектурного Заповедника «Ичеришехер» открыл свои двери в декабре 2012 года. Данный центр является результатом совместной работы Управления Государственного Историко-архитектурного Заповедника «Ичеришехер» и Британской Школы Традиционных Искусств.

Центр Традиционного Искусства – это арт-центр где представлены, пять направлений декоративно-прикладного искусства: керамика, батик, ювелирное дело и декоративная роспись. Здесь проходят подготовку талантливые и творческие молодые художники, которым в будущем предстоит не только обучение и развитие традиционных ремёсел, но и передача их будущим поколениям. В рамках обучающих программ Центра проводятся индивидуальные и коллективные мастер-классы для разных возрастных групп.

Основным мотивом и главным посылом Центра Традиционного Искусства - сохранение единства между древними началами и современной эпохой. Этой неразрывной связи поколений, в которой заложена культурная идентичность азербайджанского народа. Наработки мастеров прошлого, сохранившиеся старинные образцы декоративно-прикладного искусства – историческое наследие, которое является неиссякаемым источником вдохновения для мастеров Центра традиционных искусств.
Каждое изделие – ручная работа, изначально исключающая повторение «один в один». Мастера Центра используют исключительно натуральные красители и традиционные методы изготовления: от шёлка до керамической глины, от набивания рисунка на келагаи до красок для росписи посуды. Узоры и орнаменты, их сочетание и сюжеты разрабатываются командой дизайнеров Центра. В общей сложности создание каждого образца, выходящего из рук мастера Центра, от разработки до создания занимает несколько месяцев. При художественном оформлении учитываются художественные особенности орнаментов древних и средневековых архитектурных памятников и образцов декоративно-прикладного искусства, существующих на территории Азербайджана.

На сегодняшний день под эгидой Центра представлены четыре коллекции образцов ремесленничества, охватывающие разные периоды славной истории страны и её регионов: период Ширваншахов, украшения Нахчывана, Карабаха и Дворца Шекинских ханов. Каждая коллекция стала своеобразным путеводителем по богатой и уникальной истории азербайджанского народа. Образцы крафта, представленные под брендом «Dastan» отражают некий особый стиль и дух производства, где уникальность каждого региона Азербайджана, элементы национального орнамента бережно сохраняются и обогащаются, становясь неотъемлемой частью современного мира.

Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)
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