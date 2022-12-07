Центру Традиционного Искусства 10 лет (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Центр Традиционного Искусства при Управлении Государственного Историко-архитектурного Заповедника «Ичеришехер» открыл свои двери в декабре 2012 года. Данный центр является результатом совместной работы Управления Государственного Историко-архитектурного Заповедника «Ичеришехер» и Британской Школы Традиционных Искусств.

Центр Традиционного Искусства – это арт-центр где представлены, пять направлений декоративно-прикладного искусства: керамика, батик, ювелирное дело и декоративная роспись. Здесь проходят подготовку талантливые и творческие молодые художники, которым в будущем предстоит не только обучение и развитие традиционных ремёсел, но и передача их будущим поколениям. В рамках обучающих программ Центра проводятся индивидуальные и коллективные мастер-классы для разных возрастных групп.

Основным мотивом и главным посылом Центра Традиционного Искусства - сохранение единства между древними началами и современной эпохой. Этой неразрывной связи поколений, в которой заложена культурная идентичность азербайджанского народа. Наработки мастеров прошлого, сохранившиеся старинные образцы декоративно-прикладного искусства – историческое наследие, которое является неиссякаемым источником вдохновения для мастеров Центра традиционных искусств.

Каждое изделие – ручная работа, изначально исключающая повторение «один в один». Мастера Центра используют исключительно натуральные красители и традиционные методы изготовления: от шёлка до керамической глины, от набивания рисунка на келагаи до красок для росписи посуды. Узоры и орнаменты, их сочетание и сюжеты разрабатываются командой дизайнеров Центра. В общей сложности создание каждого образца, выходящего из рук мастера Центра, от разработки до создания занимает несколько месяцев. При художественном оформлении учитываются художественные особенности орнаментов древних и средневековых архитектурных памятников и образцов декоративно-прикладного искусства, существующих на территории Азербайджана.

На сегодняшний день под эгидой Центра представлены четыре коллекции образцов ремесленничества, охватывающие разные периоды славной истории страны и её регионов: период Ширваншахов, украшения Нахчывана, Карабаха и Дворца Шекинских ханов. Каждая коллекция стала своеобразным путеводителем по богатой и уникальной истории азербайджанского народа. Образцы крафта, представленные под брендом «Dastan» отражают некий особый стиль и дух производства, где уникальность каждого региона Азербайджана, элементы национального орнамента бережно сохраняются и обогащаются, становясь неотъемлемой частью современного мира.