БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 46 человек вылечились.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлен 824 691 случай заражения коронавирусной инфекцией, 814 399 человек вылечились, число активно больных - 308 человек. Всего скончались 9 984 человека.

За последние сутки проведено 1 868 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 389 919 тестов.