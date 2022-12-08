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В Азербайджане за сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом

Общество Материалы 8 декабря 2022 21:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане за сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 46 человек вылечились.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлен 824 691 случай заражения коронавирусной инфекцией, 814 399 человек вылечились, число активно больных - 308 человек. Всего скончались 9 984 человека.

За последние сутки проведено 1 868 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 389 919 тестов.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом
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