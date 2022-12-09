Упорно готовилась к объединенным соревнованиям в Шеки – юная гимнастка

ШЕКИ /Trend/ - Долго и упорно готовилась к проходящим в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки объединенным соревнованиям по шести гимнастическим дисциплинам.

Об этом сказала в пятницу Trend участница состязаний по художественной гимнастике, проходящих в рамках объединенных соревнований, юная спортсменка Камилла Сеидзаде.

"Конечно, каждые соревнования крайне важны. Сегодняшним своим выступлением я довольна, но, безусловно, всегда есть над чем работать, и надеюсь, завтра выступлю еще лучше", - отметила 15-летняя грация.

Камилла Сеидзаде подчеркнула, что соревнования организованы на высоком уровне.

"Очень хорошая организация, замечательные условия и зал. Считаю каждое соревнование сложным, и подхожу к ним со всей серьезностью. В следующем году я перехожу во взрослую возрастную группу, меняю программу, надеюсь, у меня все получится", - добавила она.

Отметим, что в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки 8-11 декабря проходят объединенные соревнования по шести гимнастическим дисциплинам. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

В программу соревнований включены: 27-й чемпионат Азербайджана по мужской спортивной гимнастике и по акробатической гимнастике, 6-й чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике, по прыжкам на батуте и по аэробной гимнастике, 18-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) и 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике.