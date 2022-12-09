Участники объединенных соревнований в Шеки демонстрируют хорошие результаты – менеджер Федерации гимнастики Азербайджана

ШЕКИ /Trend/ - Участники объединенных соревнований по шести гимнастическим дисциплинам в Шеки демонстрируют хорошие результаты.

Об этом сказал в пятницу Trend менеджер по регионам Федерации гимнастики Азербайджана Сурхай Гараев.

"В соревнованиях принимают участие гимнасты как из Баку, так и из регионов страны. Результаты хорошие, спортсмены демонстрируют замечательные выступления. Условия в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки позволяют проводить здесь такие соревнования. У нас есть план развития гимнастики в регионах, и каждый год мероприятия, подобные объединенным соревнованиям по гимнастическим дисциплинам, мы планируем проводить в различных регионах нашей страны", - сказал Гараев.

Отметим, что в Олимпийском спортивном комплексе в Шеки 8-11 декабря проходят объединенные соревнования по шести гимнастическим дисциплинам. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

В программу соревнований включены: 27-й чемпионат Азербайджана по мужской спортивной гимнастике и по акробатической гимнастике, 6-й чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике, по прыжкам на батуте и по аэробной гимнастике, 18-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) и 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике.