В медучреждениях, передаваемых в подчинение Минздрава Азербайджана, будет применяться ОМС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В медицинских учреждениях, которые будут переданы в подчинение Министерства здравоохранения Азербайджана, будет применяться обязательное медицинское страхование (ОМС).

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования Азербайджана.

Отмечается, что данная информация будет доведена до сведения общественности в ближайшие дни.

Напомним, что с 1 января 2023 года в подчинение Министерства здравоохранения Азербайджана будут переданы Национальный центр гематологии и переливания крови и его подразделения, Научно-Исследовательский институт педиатрии им. Фараджевой, Научно-исследовательский институт кардиологии им. академика Абдуллаева, Научно-исследовательский институт медицинской профилактики им. Ахундова, Научно-исследовательский институт легочных заболеваний, Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации, Центр научной хирургии им. академика Топчубашова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)